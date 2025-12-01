CNN: Трамп собирает топ-чиновников, чтобы обсудить дальнейшие действия в отношении Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в понедельник вечером проведет в Белом доме встречу для обсуждения дальнейших шагов в отношении Венесуэлы, на которую в последние месяцы американская сторона усилила давление.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

На встрече по Венесуэле будут присутствовать ключевые члены администрации Трампа, в частности глава Пентагона Пит Хэгсет, госсекретарь Марко Рубио, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уэйлз.

Встреча, как ожидается, состоится в 17:00 по восточному времени в Овальном кабинете Белого дома (в полночь по Киеву), сообщает CNN.

В середине ноября США начали масштабную военную операцию у Венесуэлы под предлогом борьбы с наркотрафиком.

Уже тогда предполагали, что беспрецедентное развертывание военных сил, включая авианосную ударную группу, и предварительные обсуждения в Белом доме вариантов военных операций в Венесуэле указывают на подготовку военной интервенции.

В минувшую субботу президент США Дональд Трамп заявил о "закрытии неба" над Венесуэлой и "прилегающего воздушного пространства", что может свидетельствовать об определенных военных планах США.