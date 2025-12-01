Уряд Італії схвалив 12-й пакет військової допомоги Україні

Міжвідомчий указ про дванадцятий пакет військової допомоги Україні від Італії набув чинності.

Як пише "Європейська правда", указ від 14 листопада був опублікований в Офіційному віснику Італії.

Указ, підписаний міністром оборони Італії Гвідо Крозетто за погодженням з міністрами закордонних справ та економіки, дозволяє "передачу урядовим органам України військових транспортних засобів, матеріалів та обладнання",

Перелік цього обладнання наводиться у секретному документі, складеному Генеральним штабом Збройних сил Італії. Його зміст, як і в попередніх випадках, не опублікований з міркувань безпеки.

Транспортні засоби, матеріали та обладнання, як зазначено в указі, "передаються отримувачу безкоштовно".

Уряд Джорджи Мелоні раніше надіслав 11 пакетів допомоги з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, загальна вартість яких становить від 2,5 до 3 млрд євро.

За неофіційними даними, Італія передала Києву дві батареї систем ППО SAMP/T.

У жовтні повідомлялось, що 12-й пакет військової допомоги Україні від Італії може бути готовий до кінця 2025 року.

Крім того, Італія дала сигнал, що готова приєднатися до ініціативи НАТО PURL щодо закупівлі американського озброєння, зокрема ракет Patriot, за рахунок європейських коштів.