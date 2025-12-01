Правительство Италии одобрило 12-й пакет военной помощи Украине

Межведомственный указ о двенадцатом пакете военной помощи Украине от Италии вступил в силу.

Как пишет "Европейская правда", указ от 14 ноября был опубликован в Официальном вестнике Италии.

Указ, подписанный министром обороны Италии Гвидо Крозетто по согласованию с министрами иностранных дел и экономики, разрешает "передачу правительственным органам Украины военных транспортных средств, материалов и оборудования".

Перечень этого оборудования приводится в секретном документе, составленном Генеральным штабом Вооруженных сил Италии. Его содержание, как и в предыдущих случаях, не опубликовано из соображений безопасности.

Транспортные средства, материалы и оборудование, как указано в указе, "передаются получателю бесплатно".

Правительство Джорджи Мелони ранее отправило 11 пакетов помощи с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, общая стоимость которых составляет от 2,5 до 3 млрд евро.

По неофициальным данным, Италия передала Киеву две батареи систем ПВО SAMP/T.

В октябре сообщалось, что 12-й пакет военной помощи Украине от Италии может быть готов к концу 2025 года.

Кроме того, Италия дала сигнал, что готова присоединиться к инициативе НАТО PURL по закупке американского вооружения, в частности ракет Patriot, за счет европейских средств.