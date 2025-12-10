Британія може втратити понад $14 млрд через обмеження на легальну імміграцію

За оцінкою Міністерства внутрішніх справ, Велика Британія може зазнати збитків у розмірі 10,8 млрд фунтів стерлінгів (близько $14,4 млрд) через обмеження легальної імміграції, запропоновані урядом на початку цього року.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

У травні уряд прем'єр-міністра Кіра Стармера запропонував, щоб Велика Британія дозволяла лише працівникам з вищою освітою подавати заявки на отримання віз для кваліфікованих працівників або працівників сфери охорони здоров'я та догляду, підвищила поріг заробітної плати, необхідний для подачі заявки на візу, та заборонила наймання закордонних працівників соціальної сфери.

Більшість цих змін було впроваджено в липні. Це сталося після того, як чиста міграція до Британії до червня 2023 року сягнула майже 1 млн, що викликало занепокоєння щодо тиску на державні служби та житло.

За оцінками Міністерства внутрішніх справ, сукупні грошові витрати на зміни в імміграційній системі, які були запропоновані урядом у травневій білій книзі, становитимуть від 2,2 млрд до 10,8 млрд фунтів стерлінгів протягом наступних п'яти років.

Міністерство заявило, що потенційні витрати Великої Британії на зміни в імміграційній системі, які за базовим сценарієм оцінюються в 5,4 млрд фунтів стерлінгів, будуть збалансовані "потенційно значними некількісними вигодами".

"Заходи, викладені в білій книзі, частина яких втілена в цих імміграційних правилах, є частиною більш широкої урядової політики, спрямованої на повернення людей до роботи", – йдеться в оцінці впливу.

У ній також додається, що "обґрунтуванням цих змін є стимулювання підвищення кваліфікації вітчизняної робочої сили" і що "якщо ці зміни вплинуть на продуктивність, цей ефект буде дуже важливим і, ймовірно, переважатиме багато або більшість інших наслідків".

До збитків для Британії входитимуть:

скорочення доходів державного сектора на суму до 800 млн фунтів стерлінгів через зменшення надходжень від візових зборів та імміграційного медичного збору;

скорочення на 9,5 млрд фунтів стерлінгів через зниження надходжень від податку на доходи та скорочення державних послуг.

"Ці цифри свідчать про значні втрати для робочої сили Великої Британії, і очікується, що вітчизняні працівники якось заповнять ці прогалини якомога швидше", – сказала Дора Олівія Вікол, виконавчий директор Work Rights Centre, благодійної організації, яка допомагає мігрантам та незахищеним британцям у питаннях зайнятості.

Вона додала, що "втрати майже неминучі: літнім людям та людям з інвалідністю буде складніше отримати догляд", а уряд країни втратить мільярди податкових надходжень.

Також нагадаємо, що у листопаді міністерка внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд оголосила про заходи з посилення політики надання притулку, покликані стримати нелегальну міграцію.

Оголошені британським урядом зміни, серед іншого, передбачають збільшення з пʼяти до 20 років терміну, протягом якого біженці повинні чекати, аби претендувати на постійне проживання у Британії.

В останні місяці імміграція стала найважливішим питанням для британських виборців і сприяло зростанню рейтингів правої популістської партії Reform UK Найджела Фараджа.

Це також вдарило по позиції Стармера, якого, за даними ЗМІ, нібито планують усунути від посади його однопартійці.