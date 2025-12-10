Британия может потерять более $14 млрд из-за ограничений на легальную иммиграцию

По оценке Министерства внутренних дел, Великобритания может понести убытки в размере 10,8 млрд фунтов стерлингов (около $14,4 млрд) из-за ограничений легальной иммиграции, предложенных правительством в начале этого года.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

В мае правительство премьер-министра Кира Стармера предложило, чтобы Великобритания позволяла только работникам с высшим образованием подавать заявки на получение виз для квалифицированных работников или работников сферы здравоохранения и ухода, повысила порог заработной платы, необходимый для подачи заявки на визу, и запретила наем иностранных работников социальной сферы.

Большинство этих изменений было внедрено в июле. Это произошло после того, как чистая миграция в Великобританию к июню 2023 года достигла почти 1 млн, что вызвало обеспокоенность по поводу давления на государственные службы и жилье.

По оценкам Министерства внутренних дел, совокупные денежные затраты на изменения в иммиграционной системе, которые были предложены правительством в майской белой книге, составят от 2,2 млрд до 10,8 млрд фунтов стерлингов в течение следующих пяти лет.

Министерство заявило, что потенциальные расходы Великобритании на изменения в иммиграционной системе, которые по базовому сценарию оцениваются в 5,4 млрд фунтов стерлингов, будут сбалансированы "потенциально значительными неколичественными выгодами".

"Меры, изложенные в белой книге, часть которых воплощена в этих иммиграционных правилах, являются частью более широкой правительственной политики, направленной на возвращение людей к работе", – говорится в оценке воздействия.

В ней также добавляется, что "обоснованием этих изменений является стимулирование повышения квалификации отечественной рабочей силы" и что "если эти изменения повлияют на производительность, этот эффект будет очень важным и, вероятно, превзойдет многие или большинство других последствий".

К убыткам для Великобритании будут относиться:

сокращение доходов государственного сектора на сумму до 800 млн фунтов стерлингов из-за уменьшения поступлений от визовых сборов и иммиграционного медицинского сбора;

сокращение на 9,5 млрд фунтов стерлингов из-за снижения поступлений от налога на доходы и сокращения государственных услуг.

"Эти цифры свидетельствуют о значительных потерях для рабочей силы Великобритании, и ожидается, что отечественные работники как-то заполнят эти пробелы как можно быстрее", – сказала Дора Оливия Викол, исполнительный директор Work Rights Centre, благотворительной организации, которая помогает мигрантам и незащищенным британцам в вопросах занятости.

Она добавила, что "потери почти неизбежны: пожилым людям и людям с инвалидностью будет сложнее получить уход", а правительство страны потеряет миллиарды налоговых поступлений.

Также напомним, что в ноябре министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд объявила о мерах по ужесточению политики предоставления убежища, призванных сдержать нелегальную миграцию.

Объявленные британским правительством изменения, среди прочего, предусматривают увеличение с пяти до 20 лет срока, в течение которого беженцы должны ждать, чтобы претендовать на постоянное проживание в Великобритании.

В последние месяцы иммиграция стала важнейшим вопросом для британских избирателей и способствовала росту рейтингов правой популистской партии Reform UK Найджела Фараджа.

Это также ударило по позиции Стармера, которого, по данным СМИ, якобы планируют отстранить от должности его однопартийцы.