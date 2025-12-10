Подавляющее большинство литовцев недовольны работой правительства

В Литве опрос показал значительное недовольство работой правительства во главе с премьер-министром Ингой Ругинене.

Как сообщает "Европейская правда", данные опроса от Spinter Tyrimai приводит LRT.

По данным опроса, 73,5% респондентов оценили работу правительства негативно или скорее негативно, по сравнению с 67,1% в предыдущем месяце.

Положительные оценки снизились с 21,2% до 14,7%. Еще 11,8% не знали или не ответили.

Между тем сама Ругинене опустилась со второго на пятое место в ежемесячном рейтинге политиков, которых считают наиболее приемлемыми для руководства правительством. Только 4,5% респондентов считают Ругинене лучшим выбором на пост премьер-министра, что ниже показателя октября (8%).

Бывший консервативный премьер Ингрида Шимоните осталась на первом месте, ее поддержали 13,4% респондентов в ноябре по сравнению с 14,9% месяцем ранее.

Саулюс Сквернялис, лидер оппозиционной партии "Демократический союз "За Литву" и также бывший премьер-министр, занял второе место с 9,2%, по сравнению с 7,9% в октябре.

Ремигиюс Жемайтайтис, председатель скандальной партии "Заря Немана", занял третье место с 6%, по сравнению с 4,1% в октябре.

Лидер Либерального движения Виктория Чмилите-Нильсен заняла четвертое место с 5,2%, по сравнению с 4,4% в октябре.

По партийным предпочтениям оппозиционная партия "Союз Отечества – Литовские христианские демократы" лидировала с поддержкой 13,7%. За ней следует правящая Литовская социал-демократическая партия с 9%.

Демократический союз "За Литву" занял третье место с 8,2%.

Около 24% респондентов заявили, что не знают или не хотят говорить, какую партию они поддержат, по сравнению с 20% в октябре.

Spinter Tyrimai опросил более 1000 человек онлайн и по телефону в период с 17 по 28 ноября. Погрешность опроса составляет 3,1 процентного пункта.

Еще один опрос ранее показывал, что рейтинг одобрения президента Литвы Гитанаса Науседы впервые с 2019 года находится на самом низком уровне.

В начале октября писали, что с июля поддержка ультраправой литовской партии "Заря Немана" выросла более чем в 1,5 раза.