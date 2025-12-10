У США звинуватили українку у підтримці кібератак на замовлення розвідки Росії

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення проти українки, яку підозрюють у підтримці кібератак проти критичної інфраструктури на замовлення спецслужб РФ.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, 33-річній Вікторії Едуардівні Дубрановій було висунуто друге обвинувачення у федеральному суді Лос-Анджелеса за її ймовірну підтримку групи, яку Міністерство юстиції ідентифікувало як NoName057(16).

Раніше цього року Дубранова була екстрадована до США за звинуваченнями, пов'язаними з групою, яку федеральні органи влади назвали CyberArmyofRussia_Reborn (CARR).

Дубранова була звинувачена в змові з метою пошкодження захищених комп'ютерів.

За даними Міністерства юстиції, вона не визнала себе винною в обох випадках, і судовий розгляд у справі NoName призначено на лютий 2026 року, а у справі, пов'язаній з CARR, – на квітень.

Прокурори стверджують, що Росія надавала фінансову підтримку CARR і NoName.

Федеральні посадовці заявили, що ймовірні кібератаки були спрямовані на послуги, включно із системами водо– та електропостачання, і становили загрозу національній безпеці.

За словами прокурорів, NoName взяла на себе відповідальність за сотні кібератак по всьому світу.

Державний департамент США пропонує винагороду в розмірі до $2 млн за інформацію про осіб, пов'язаних з CARR, і до $10 млн за інформацію про осіб, пов'язаних з NoName.

Нещодавно NoName взяла на себе відповідальність за кібератаки на кілька данських муніципалітетів, урядові сайти та оборонну компанію Данії.

Також у листопаді напередодні місцевих і регіональних виборів у Данії сайти кількох данських політичних партій зазнали кібератаки, відповідальність за яку взяли на себе проросійські хакери з NoName.