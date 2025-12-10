В США обвинили украинку в поддержке кибератак по заказу разведки России

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против украинки, которую подозревают в поддержке кибератак против критической инфраструктуры по заказу спецслужб РФ.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, 33-летней Виктории Эдуардовне Дубрановой было предъявлено второе обвинение в федеральном суде Лос-Анджелеса за ее вероятную поддержку группы, которую Министерство юстиции идентифицировало как NoName057(16).

Ранее в этом году Дубранова была экстрадирована в США по обвинениям, связанным с группой, которую федеральные власти назвали CyberArmyofRussia_Reborn (CARR).

Дубранова была обвинена в сговоре с целью повреждения защищенных компьютеров.

По данным Министерства юстиции, она не признала себя виновной в обоих случаях, и судебное разбирательство по делу NoName назначено на февраль 2026 года, а по делу, связанному с CARR, – на апрель.

Прокуроры утверждают, что Россия оказывала финансовую поддержку CARR и NoName.

Федеральные чиновники заявили, что вероятные кибератаки были направлены на услуги, включая системы водо– и электроснабжения, и представляли угрозу национальной безопасности.

По словам прокуроров, NoName взяла на себя ответственность за сотни кибератак по всему миру.

Государственный департамент США предлагает вознаграждение в размере до $2 млн за информацию о лицах, связанных с CARR, и до $10 млн за информацию о лицах, связанных с NoName.

Недавно NoName взяла на себя ответственность за кибератаки на несколько датских муниципалитетов, правительственные сайты и оборонную компанию Дании.

Также в ноябре накануне местных и региональных выборов в Дании сайты нескольких датских политических партий подверглись кибератаке, ответственность за которую взяли на себя пророссийские хакеры из NoName.