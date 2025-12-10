Франція підозрює нецільове використання європейських коштів в інтересах ХАМАС

Міністр Франції у справах Європи Бенжамен Аддад звернувся до Європейської комісії з проханням "пролити світло" на можливе фінансування європейськими країнами неурядових організацій, яке могло бути незаконно використане на користь терористичного угруповання ХАМАС.

Текст листа Аддада наводить видання Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Французький міністр пише, що нещодавно отримав інформацію, що ХАМАС "здійснює контроль над неурядовими та міжнародними організаціями, що діють на палестинських територіях".

Нагадуючи, що Європейський Союз є донором деяких з цих гуманітарних організацій, таких як CESVI, Handicap International, Norwegian Refugee Council або International Medical Corps, він зазначає, що "ця інформація викликає серйозну стурбованість щодо цілісності європейського фінансування та захисту європейських платників податків, які повинні бути впевнені, що їхні внески використовуються виключно для гуманітарних цілей".

"Франція вважає неприйнятним, що європейські кошти були виділені організаціям, які працюють з гуманітарною метою, але структури яких, ймовірно, перебувають під впливом мереж ХАМАС", – пише Аддад.

Окрім вимоги прозорості та впровадження оперативних інструментів, що дозволяють краще контролювати потоки, Франція рекомендує "більш надійний" механізм призупинення фінансування.

"З огляду на ці постійні порушення європейських прав і цінностей третіми сторонами, ЄС, його агентства та оператори, а також держави-члени повинні подвоїти пильність", – підсумовує він.

Лист адресований главі європейської дипломатії Каї Каллас та європейським комісарам Дубравці Суїці, Майклу Макграту та Магнусу Бруннеру.

Ще в травні минулого року французький міністр звернувся до Брюсселя з проханням посилити контроль за європейським фінансуванням, щоб воно не надходило до суб'єктів, "пов'язаних з антисемітизмом або ісламізмом".

Нагадаємо, у жовтні Трамп та представники Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо припинення війни у секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Пізніше Ізраїль і ХАМАС звинуватили одне одного в порушенні домовленостей, досягнутих за сприяння адміністрації Трампа і близькосхідних посередників. Після цього США провели переговори з ізраїльською стороною.

Наприкінці жовтня президент США став на захист рішення Ізраїлю про поновлення ударів по угрупованню ХАМАС у секторі Гази.