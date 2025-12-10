Франция подозревает нецелевое использование европейских средств в интересах ХАМАС

Министр Франции по делам Европы Бенжамен Аддад обратился к Европейской комиссии с просьбой "пролить свет" на возможное финансирование европейскими странами неправительственных организаций, которое могло быть незаконно использовано в пользу террористической группировки ХАМАС.

Текст письма Аддада приводит издание Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Французский министр пишет, что недавно получил информацию, что ХАМАС "осуществляет контроль над неправительственными и международными организациями, действующими на палестинских территориях".

Напоминая, что Европейский Союз является донором некоторых из этих гуманитарных организаций, таких как CESVI, Handicap International, Norwegian Refugee Council или International Medical Corps, он отмечает, что "эта информация вызывает серьезную обеспокоенность в отношении целостности европейского финансирования и защиты европейских налогоплательщиков, которые должны быть уверены, что их взносы используются исключительно для гуманитарных целей".

"Франция считает неприемлемым, что европейские средства были выделены организациям, которые работают с гуманитарной целью, но структуры которых, вероятно, находятся под влиянием сетей ХАМАС", – пишет Аддад.

Помимо требования прозрачности и внедрения оперативных инструментов, позволяющих лучше контролировать потоки, Франция рекомендует "более надежный" механизм приостановления финансирования.

"Учитывая эти постоянные нарушения европейских прав и ценностей третьими сторонами, ЕС, его агентства и операторы, а также государства-члены должны удвоить бдительность", – заключает он.

Письмо адресовано главе европейской дипломатии Каи Каллас и европейским комиссарам Дубравке Суике, Майклу Макграту и Магнусу Бруннеру.

Еще в мае прошлого года французский министр обратился к Брюсселю с просьбой усилить контроль за европейским финансированием, чтобы оно не поступало к субъектам, "связанным с антисемитизмом или исламизмом".

Напомним, в октябре Трамп и представители Египта, Катара и Турции подписали документ о прекращении войны в секторе Газы между Израилем и группировкой ХАМАС.

Позже Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в нарушении договоренностей, достигнутых при содействии администрации Трампа и ближневосточных посредников. После этого США провели переговоры с израильской стороной.

В конце октября президент США встал на защиту решения Израиля о возобновлении ударов по группировке ХАМАС в секторе Газы.