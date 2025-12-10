После разоблачения насилия правительство Венгрии передает пять центров для несовершеннолетних полиции

Правительство Венгрии перевело государственные центры содержания несовершеннолетних под прямой надзор полиции, пытаясь предотвратить политические последствия скандала с насилием.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил в среду руководитель аппарата премьер-министра Гергей Гуйяш, его заявление приводит Reuters.

Лидер оппозиции Петер Мадяр во вторник призвал Орбана уйти в отставку и провести досрочные выборы после того, как оппозиционный активист и бывший депутат опубликовал видео, на котором показано физическое насилие в центре для несовершеннолетних в Будапеште.

"Правительство на своем заседании вчера решило, что нынешнее управление (этими учреждениями) в рамках системы социального обеспечения является недостаточным, поскольку оно не смогло предотвратить эти преступления", – заявил Гуйяш на брифинге.

"Поэтому правительство решило, что эти пять исправительных учреждений для несовершеннолетних... будут переданы под прямой надзор полиции", – добавил он.

Гуйяш сообщил, что министр внутренних дел проинформировал правительство о том, что прокуратура расследует это дело.

В отдельном заявлении поздно вечером во вторник прокуратура сообщила, что в государственном центре для несовершеннолетних в Будапеште были задержаны три человека, и пообещала обнародовать дополнительную информацию в среду.

Видео, опубликованное бывшим депутатом, привело к отставке исполняющего обязанности директора центра.

Прокуратура уже несколько месяцев расследует деятельность экс-директора того же центра в Будапеште по подозрению в организации сети проституции, отмывании денег и торговле людьми.

Лидер оппозиции Мадяр в среду призвал к проведению в субботу демонстрации с маршем к офису Орбана в знак протеста.

Мадяр основал свою партию "Тиса" в прошлом году после скандала, который привел к отставке президента Каталин Новак, союзницы Виктора Орбана, когда выяснилось, что она предоставила помилование по делу о сексуальном насилии над детьми.

Этот эпизод стал редким и серьезным политическим ударом для Орбана, который находится у власти с 2010 года.