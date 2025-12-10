Британія назвала ім’я військового, що загинув в Україні внаслідок нещасного випадку

Міноборони Британії повідомило ім’я та звання британського військового, який загинув в Україні 9 грудня внаслідок нещасного випадку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у відомстві 10 грудня.

"Із сумом можемо підтвердити, що військовослужбовець ЗС Сполученого Королівства, який загинув вчора в Україні – молодший капрал Джордж Гулі з Парашутно-десантного полку. Йому було 28. Наші думки з його родиною та друзями у цей вкрай складний час", – повідомили у Міноборони Британії.

It is with sadness that we can confirm that the member of the UK Armed Forces who died in Ukraine yesterday is Lance Corporal George Hooley of the Parachute Regiment. pic.twitter.com/WLkSnjanRB – Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 10, 2025

Перед цим у відомстві розповіли, що британський військовий отримав смертельні поранення внаслідок нещасного випадку, коли спостерігав за випробуванням нового озброєння українськими військовими у глибокому тилу.

У Фінляндії 1 грудня під час військових навчань загинув призовник.

У Литві від отриманих поранень під час стрільб на полігоні загинув військовослужбовець Бельгії.