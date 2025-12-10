Укр Рус Eng

Британія назвала ім’я військового, що загинув в Україні внаслідок нещасного випадку

Новини — Середа, 10 грудня 2025, 16:00 — Марія Ємець

Міноборони Британії повідомило ім’я та звання британського військового, який загинув в Україні 9 грудня внаслідок нещасного випадку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у відомстві 10 грудня. 

"Із сумом можемо підтвердити, що військовослужбовець ЗС Сполученого Королівства, який загинув вчора в Україні – молодший капрал Джордж Гулі з Парашутно-десантного полку. Йому було 28. Наші думки з його родиною та друзями у цей вкрай складний час", – повідомили у Міноборони Британії. 

Перед цим у відомстві розповіли, що британський військовий отримав смертельні поранення внаслідок нещасного випадку, коли спостерігав за випробуванням нового озброєння українськими військовими у глибокому тилу. 

