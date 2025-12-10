Британия назвала имя военного, погибшего в Украине из-за несчастного случая

Минобороны Великобритании сообщило имя и звание британского военного, который погиб в Украине 9 декабря в результате несчастного случая.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в ведомстве 10 декабря.

"С грустью можем подтвердить, что военнослужащий ВС Соединенного Королевства, который погиб вчера в Украине – младший капрал Джордж Гули из Парашютно-десантного полка. Ему было 28 лет. Наши мысли с его семьей и друзьями в это крайне сложное время", – сообщили в Минобороны Великобритании.

Перед этим в ведомстве рассказали, что британский военный получил смертельные ранения в результате несчастного случая, когда наблюдал за испытанием нового вооружения украинскими военными в глубоком тылу.

В Финляндии 1 декабря во время военных учений погиб призывник.

В Литве от полученных ранений во время стрельб на полигоне погиб военнослужащий Бельгии.