Зеленский: эта неделя может принести новости для окончания кровопролития

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые переговоры и встречи с партнерами на этой неделе, которые могут принести новости для завершения войны.

Об этом он написал в среду в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Как сообщил глава государства, в среду в графике – беседа с американской стороной по поводу документа, который детализирует процесс восстановления и экономического развития Украины после войны.

Параллельно финализируется работа над "20 пунктами фундаментального документа", который может определить параметры окончания войны. "Рассчитываем в ближайшее время передать документ Соединенным Штатам после нашей совместной работы с командой президента Трампа и партнерами в Европе", – отметил Зеленский.

В четверг состоится встреча в формате "коалиции решительных".

"Очень продуктивно работаем для обеспечения будущей безопасности и недопущения повторения российской агрессии. Неделя может принести новости для всех нас и для окончания кровопролития", – прокомментировал президент.

Зеленский во вторник сообщил о завершении работы на уровне советников по национальной безопасности над предложениями Украины и Европы к "мирному плану".

8 декабря в Лондоне также состоялся онлайн-разговор с более широким кругом лидеров из "коалиции решительных".