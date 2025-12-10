Отчет об ограблении Лувра: грабители разминулись с полицией на 30 секунд

Злоумышленники, похитившие из парижского музея Лувр драгоценности на сумму 90 миллионов евро, скрылись за 30 секунд до того, как на место преступления прибыла полиция.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP, об этом свидетельствует расследование по заказу Министерства культуры, результаты которого обнародовали в среду.

Как показало расследование, в Лувре только одна из двух камер безопасности работала вблизи места, через которое злоумышленники проникли в здание, а в комнате контроля музея не было достаточно экранов с камер наблюдения, чтобы следить за ситуацией в режиме реального времени.

В отчете по результатам расследования говорится, что из-за отсутствия координации полицию сначала направили не в то место Лувра после того, как прозвучал сигнал тревоги.

Одним из самых удивительных открытий стало то, что грабители ушли всего за 30 секунд до прибытия на место происшествия полиции и частной охраны.

"За 30 секунд охранники Securitas (частная охранная компания. – Ред.) или полицейские в машине могли бы предотвратить побег воров", – сказал руководитель расследования Ноэль Корбин.

Напомним, в октябре Лувр попал в новости в результате скандального 7-минутного ограбления галереи Аполлона, во время которого злоумышленники вынесли драгоценности, принадлежавшие Наполеону и императрице Евгении. Украденные драгоценности так и не нашли – кроме тех, которые преступники потеряли во время побега.

По делу объявили обвинения четырем подозреваемым. Скандал спровоцировал волну вопросов о качестве мер безопасности в музее.

Недавно в администрации музея Лувра также подтвердили информацию в СМИ о бытовой аварии в здании, в результате которой пострадали экспонаты в библиотеке по египтологии.