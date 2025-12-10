Шторм "Брэм" нарушил работу авиации, трамваев и паромов в Ирландии

Из-за шторма "Брэм" в Ирландии в аэропорту Дублина отменили более 100 авиарейсов, в столице была нарушена работа трамваев, ряд рейсов паромов из и в страну отменили.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RTE.

Представитель операторов аэропорта Дублина сообщил, что шторм имел значительное влияние на работу аэропорта, и накануне авиакомпании отменили более 100 рейсов.

Из-за сбоя в электроснабжении утром была нарушена работа трамваев в Дублине – они не курсировали на частях двух основных линий.

Затопление в северной части Дублина

Ряд рейсов паромов в и из Ирландии не состоялся, их перенесли на другое время. Компания Irish Ferries посоветовала пассажирам обращаться к своим поставщикам услуг.

По состоянию на среду 8 тысяч домохозяйств оставались без света, в то время как накануне 54 тысяч домов и предприятий были без электроэнергии, когда по всей стране действовало оранжевое предупреждение о штормовом ветре с порывами до 113 км/ч.

Электроэнергетическая компания ESB Networks заявила, что оценивает ущерб, нанесенный электросети, и предоставит обновленную информацию о приблизительном времени восстановления.

Компания призвала общественность сообщать о любых повреждениях электросетей и предупредила, что нельзя касаться или приближаться к поваленным проводам.

В среду на севере страны прогнозируются сильные ливни и единичные грозы, в других регионах преимущественно сухая погода с прояснениями.

В начале ноября три человека погибли и 15 получили травмы в результате сильного шторма, накрывшего испанский курортный остров Тенерифе.

В конце октября сильные ветры во многих регионах Польши поломали десятки деревьев и местами повредили крыши зданий.