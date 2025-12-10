Президенту Естонії довелось пояснювати "особистий" допис для кола друзів у Facebook

Пресслужбі президента Естонії Алара Каріса довелося виходити з роз’ясненнями після запитань стосовно допису Каріса в його особистому Facebook, який він зробив доступним лише для обмеженого кола друзів.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Увагу привернув допис-розмірковування президента на його особистій Facebook-сторінці, що був видимим лише для друзів. У ньому Каріс пише, що "досягнув тієї точки у житті, коли вже не хоче витрачати часу на те, що дратує чи ображає, і більше не хоче толерувати надмірні вимоги, озвучувані дурнями" та намагатися сподобатися тим, кому він не подобається. Ширший контекст допису залишився незрозумілим.

Комунікаційний радник президента зауважив, що це частково публічний допис на особистій, не президентській сторінці Каріса, та утримався від коментарів, яких "дурнів" мав на увазі президент.

В адміністрації підтвердили, що з президентом все гаразд.

Місяць тому Алар Каріс в одному з інтерв’ю дав зрозуміти, що не налаштований вдруге претендувати на президентську посаду.

Каріс, колишній директор Естонського національного музею, обіймає президентську посаду з 11 жовтня 2021 року, термін повноважень президента – п'ять років.

В Естонії, нагадаємо, президента обирають не прямим народним голосуванням, а у парламенті.

Нещодавно пресслужбі фінського міністра довелось пояснювати відредаговане фото.