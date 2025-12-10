Президенту Эстонии пришлось объяснять "личный" пост для друзей в Facebook

Пресс-службе президента Эстонии Алара Кариса пришлось выходить с разъяснениями после вопросов по поводу поста Кариса в его личном Facebook, который он сделал доступным только для ограниченного круга друзей.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Внимание привлек пост-размышление президента на его личной Facebook-странице, который был видимым только для друзей. В нем Карис пишет, что "достиг той точки в жизни, когда уже не хочет тратить время на то, что раздражает или оскорбляет, и больше не хочет терпеть чрезмерные требования, озвучиваемые дураками" и пытаться понравиться тем, кому он не нравится. Более широкий контекст сообщения остался неясным.

Коммуникационный советник президента отметил, что это частично публичное сообщение на личной, не президентской странице Кариса, и воздержался от комментариев, каких "дураков" имел в виду президент.

В администрации подтвердили, что с президентом все в порядке.

Месяц назад Алар Карис в одном из интервью дал понять, что не настроен второй раз претендовать на президентский пост.

Карис, бывший директор Эстонского национального музея, занимает президентский пост с 11 октября 2021 года, срок полномочий президента – пять лет.

В Эстонии, напомним, президента избирают не прямым народным голосованием, а в парламенте.

