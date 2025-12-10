Украина получила две мобильные радиологические лаборатории от США и Норвегии

Украина получила от Соединенных Штатов и Норвегии две мобильные радиологические лаборатории, которые расширят возможности украинских служб по мониторингу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, пишет "Европейская правда".

Две мобильные лаборатории – в виде автомобилей с оборудованием – передали профильным организациям национальной гидрометеорологической службы Украины.

Председатель ГСЧС Андрей Даник отметил, что этот подарок от США и Норвегии существенно усиливает способности украинских служб.

"Мобильные радиологические лаборатории позволят нам оперативно выезжать в любой регион страны, обеспечивать быстрые и точные измерения радиационного фона, а также поддерживать высокий уровень готовности в случае чрезвычайных ситуаций", – отметил глава ГСЧС.

Франция передала украинским спасателям 40 роботов-пожарных Colossus – модели, которая успешно показала себя в том числе во время тушения пожара в Соборе Парижской Богоматери.

Латвия летом передала ГСЧС 16 пожарных автомобилей, а эстонская полиция совместно с таллиннским Rotary Club отправила в Украину 22 полицейских автомобиля, которые будут использоваться украинской полицией и пограничниками.