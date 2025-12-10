Парламент Эстонии одобрил бюджет на 2026 год с более 5% ВВП на оборону

Эстонский парламент в среду в третьем и окончательном чтении одобрил бюджет на 2026 год с рекордными расходами на оборону.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

За утверждение бюджета на 2026 год проголосовал 51 эстонский депутат, против – 37, еще 13 депутатов не голосовали или отсутствовали.

В проекте бюджета Эстонии, который еще должен быть подписан президентом, объем доходов составляет 18,6 миллиарда евро, а расходов – 19,5 миллиарда.

В связи с увеличением дефицита бюджета долговая нагрузка в следующем году вырастет на 1,7 миллиарда евро и составит 25,9% ВВП.

Как наибольшее повышение расходов правительство Эстонии приводит увеличение расходов на оборону до отметки, превышающей 5% ВВП. На это в 2026 году будет дополнительно направлено 844,5 миллиона евро.

Напомним, польский Сейм на прошлой неделе принял закон о бюджете на 2026 год, который предусматривает рекордную в истории страны долю расходов на оборону – 4,81% ВВП.

Беспрецедентное изменение в подходе к расходам на вооружение произошло только после полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году. В ответ на ухудшение международной ситуации на саммите НАТО в Гааге в этом году была принята амбициозная финансовая цель в размере 5% ВВП.