Міноборони Британії показало фото військового, який трагічно загинув в Україні

Міністерство оборони Британії опублікувало фото 28-річного британського десантника, який загинув в Україні внаслідок нещасного випадку.

Як повідомляє "Європейська правда", нову заяву опублікувала пресслужба відомства.

Увечері 10 грудня Міноборони Британії оприлюднило фото молодшого капрала Джорджа Гулі, 28-річного десантника, який загинув в Україні напередодні через нещасний випадок. Перед цим вдень офіційно розкрили його ім’я та військове звання.

Джордж Гулі служив в армії з 2015 року. У міністерстві та безпосередньому командуванні розповідають про нього як "вражаючого молодого лідера з великим досвідом", "взірець професіоналізму", людину великої енергії та ентузіазму.

Британський військовий отримав смертельні поранення вранці 9 грудня внаслідок нещасного випадку, коли спостерігав за випробуванням нового озброєння українськими військовими у глибокому тилу.

У Фінляндії 1 грудня під час військових навчань загинув призовник.

У Литві від отриманих поранень під час стрільб на полігоні загинув військовослужбовець Бельгії.