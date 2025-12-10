Укр Рус Eng

Міноборони Британії показало фото військового, який трагічно загинув в Україні

Новини — Середа, 10 грудня 2025, 20:55 — Марія Ємець

Міністерство оборони Британії опублікувало фото 28-річного британського десантника, який загинув в Україні внаслідок нещасного випадку.

Як повідомляє "Європейська правда", нову заяву опублікувала пресслужба відомства.

Увечері 10 грудня Міноборони Британії оприлюднило фото молодшого капрала Джорджа Гулі, 28-річного десантника, який загинув в Україні напередодні через нещасний випадок. Перед цим вдень офіційно розкрили його ім’я та військове звання. 

 

Джордж Гулі служив в армії з 2015 року. У міністерстві та безпосередньому командуванні розповідають про нього як "вражаючого молодого лідера з великим досвідом", "взірець професіоналізму", людину великої енергії та ентузіазму. 

Британський військовий отримав смертельні поранення вранці 9 грудня внаслідок нещасного випадку, коли спостерігав за випробуванням нового озброєння українськими військовими у глибокому тилу. 

У Фінляндії 1 грудня під час військових навчань загинув призовник.

У Литві від отриманих поранень під час стрільб на полігоні загинув військовослужбовець Бельгії

