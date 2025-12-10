Минобороны Великобритании показало фото военного, трагически погибшего в Украине

Министерство обороны Великобритании опубликовало фото 28-летнего британского десантника, погибшего в Украине в результате несчастного случая.

Как сообщает "Европейская правда", новое заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

Вечером 10 декабря Минобороны Великобритании обнародовало фото младшего капрала Джорджа Гули, 28-летнего десантника, который погиб в Украине накануне в результате несчастного случая. Перед этим днем официально раскрыли его имя и звание.

Джордж Гули служил в армии с 2015 года. В министерстве и непосредственном командовании рассказывают о нем как о "впечатляющем молодом лидере с большим опытом", "образце профессионализма", человеке большой энергии и энтузиазма.

Британский военный получил смертельные ранения утром 9 декабря в результате несчастного случая, когда наблюдал за испытанием нового вооружения украинскими военными в глубоком тылу.

В Финляндии 1 декабря во время военных учений погиб призывник.

В Литве от полученных ранений во время стрельб на полигоне погиб военнослужащий Бельгии.