У Литві можуть заблокувати зв’язок для боротьби з метеозондами з Білорусі

Литва розглядає можливість блокування мобільного зв’язку задля виявлення контрабандних повітряних куль з Білорусі, які порушують повітряний простір країни.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович, передає суспільний мовник LRT.

Кондратович заявив, що доручив представникам міністерств внутрішніх справ та транспорту і зв’язку ухвалити пропозиції щодо можливого блокування зв’язку, SIM-карток та їх виявлення. Однак, за словами міністра, такі рішення не повинні впливати на місцевих жителів.

"Нам дійсно потрібно зробити таке оновлення всієї ситуації, політики і знайти рішення, які б не зашкодили нашим мешканцям. Звичайно, бізнес не повинен зазнавати додаткових збитків через обмеження, але громадська безпека також важлива, і ми повинні про це думати", – додав він.

Нагадаємо, 9 грудня уряд Литви оголосив надзвичайний стан на всій території країни у зв’язку з контрабандними метеозондами з Білорусі, які систематично порушують повітряний простір країни.

А на засіданні Державної ради оборони, яке відбудеться в середині грудня, обговорять, які білоруські активи, що знаходяться в Литві, можуть бути заморожені або конфісковані.

Писали, що 10 грудня посли ЄС погодили розширення санкцій проти Білорусі у зв’язку з вторгненням повітряних куль до Литви.