Литва розгляне можливість заморозки або конфіскації білоруських активів в країні

Литовський президент Гітанас Науседа розповів, що на засіданні Державної ради оборони (ДРО), яке відбудеться в середині грудня, буде обговорюватися питання про те, які активи Мінська, що знаходяться в Литві, можуть бути заморожені або конфісковані.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву литовського президента наводить Delfi.

На зустрічі ДРО будуть обговорюватися можливі заходи протидії гібридній атаці, що здійснюється Білоруссю.

"На Державній раді оборони ми говорили про інтегровану протиповітряну оборону. Зараз ми говоримо про інші питання, які будуть порушені...Перш за все про те, які є білоруські активи і які можливі варіанти в цій сфері. Тобто просто заморозити або конфіскувати білоруські активи, які знаходяться в Литовській Республіці", – заявив Науседа.

Нагадаємо, 6 грудня аеропорт у Вільнюсі повідомив про призупинення роботи через ознаки запуску метеозондів з території Білорусі.

9 грудня правоохоронці у Литві вилучили ще п’ять метеозондів, які використовувалися для перевезення контрабандних білоруських сигарет.

9 грудня уряд Литви оголосив надзвичайний стан на всій території країни у зв’язку з контрабандними метеозондами з Білорусі, які систематично порушують повітряний простір країни.