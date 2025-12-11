В Литве могут заблокировать связь для борьбы с метеозондами из Беларуси

Литва рассматривает возможность блокировки мобильной связи для выявления контрабандных воздушных шаров из Беларуси, которые нарушают воздушное пространство страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович, передает общественный вещатель LRT.

Кондратович заявил, что поручил представителям министерств внутренних дел и транспорта и связи принять предложения по возможной блокировке связи, SIM-карт и их обнаружения. Однако, по словам министра, такие решения не должны влиять на местных жителей.

"Нам действительно нужно сделать такое обновление всей ситуации, политики и найти решения, которые бы не навредили нашим жителям. Конечно, бизнес не должен нести дополнительные убытки из-за ограничений, но общественная безопасность также важна, и мы должны об этом думать", – добавил он.

Напомним, 9 декабря правительство Литвы объявило чрезвычайное положение на всей территории страны в связи с контрабандными метеозондами из Беларуси, которые систематически нарушают воздушное пространство страны.

А на заседании Государственного совета обороны, которое состоится в середине декабря, обсудят, какие белорусские активы, находящиеся в Литве, могут быть заморожены или конфискованы.

Писали, что 10 декабря послы ЕС согласовали расширение санкций против Беларуси в связи с вторжением воздушных шаров в Литву.