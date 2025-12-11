Китай заявив про відновлення переговорів із ЄС щодо мінімальної ціни на електромобілі

У четвер, 11 грудня, Міністерство торгівлі Китаю заявило, що переговори з Європейським Союзом щодо плану мінімальних цін на електромобілі китайського виробництва відновлено і вони триватимуть до наступного тижня.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

На тлі переговорів щодо мінімальних цін на електромобілі Міністерство торгівлі Китаю закликало ЄС не вести самостійних переговорів з виробниками.

Як зазначається, у жовтні 2024 року ЄС затвердив мита до 45,3% після того, як Європейська комісія почала розслідування щодо того, чи отримують китайські виробники електромобілів нечесні субсидії, що може призвести до надлишку пропозиції в Європі.

Китай наполягає, що його виробники просто "більш конкурентоспроможні", ніж їхні європейські колеги, і Пекін закликає Брюссель прийняти план мінімальних цін замість мит.

"Китай вітає поновлення зобов'язання ЄС щодо відновлення переговорів про цінові зобов'язання і цінує його повернення до шляху вирішення розбіжностей шляхом діалогу", – заявив речник Міністерства торгівлі Хе Ядон.

Він зазначив, що це відбулося в останні дні і продовжиться наступного тижня, не надаючи подальших деталей.

Зазначимо, нещодавно глава Міністерства закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у Пекіні наголосив на "центральному значенні" економічних відносин між Німеччиною та Китаєм.

Після того як Вадефуль відклав свою раніше заплановану поїздку, минулого місяця до Китаю відправився міністр фінансів Ларс Клінгбайль, ставши першим міністром нового уряду Німеччини, який відвідав цю країну. На початку наступного року очікується візит канцлера Фрідріха Мерца, хоча це ще не підтверджено.

Сам Китай, під час спілкування прем'єр-міністра Лі Цяна із Мерцом, виступив із пропозицією щодо зміцнення зв'язків із Німеччиною.