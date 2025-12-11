Китай заявил о возобновлении переговоров с ЕС по минимальной цене на электромобили

В четверг, 11 декабря, Министерство торговли Китая заявило, что переговоры с Европейским Союзом по плану минимальных цен на электромобили китайского производства возобновлены и будут продолжаться до следующей недели.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

На фоне переговоров по минимальным ценам на электромобили Министерство торговли Китая призвало ЕС не вести самостоятельных переговоров с производителями.

Как отмечается, в октябре 2024 года ЕС утвердил пошлины до 45,3% после того, как Европейская комиссия начала расследование, получают ли китайские производители электромобилей нечестные субсидии, что может привести к избыточному предложению в Европе.

Китай настаивает, что его производители просто "более конкурентоспособны", чем их европейские коллеги, и Пекин призывает Брюссель принять план минимальных цен вместо пошлин.

"Китай приветствует возобновление обязательства ЕС по возобновлению переговоров о ценовых обязательствах и ценит его возвращение к пути решения разногласий путем диалога", – заявил представитель Министерства торговли Хэ Ядон.

Он отметил, что это произошло в последние дни и продолжится на следующей неделе, не предоставив дальнейших деталей.

Отметим, недавно глава Министерства иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в Пекине отметил "центральное значение" экономических отношений между Германией и Китаем.

После того как Вадефуль отложил свою ранее запланированную поездку, в прошлом месяце в Китай отправился министр финансов Ларс Клингбайль, став первым министром нового правительства Германии, посетившим эту страну. В начале следующего года ожидается визит канцлера Фридриха Мерца, хотя это еще не подтверждено.

Сам Китай, во время общения премьер-министра Ли Цяна с Мерцем, выступил с предложением по укреплению связей с Германией.