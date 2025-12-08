Глава МЗС Німеччини у Китаї наголосив на значенні економічних відносин між країнами

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у Пекіні наголосив на "центральному значенні" економічних відносин між Німеччиною та Китаєм.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Вадефуль перебуває із візитом у Китаї після того, як його перший візит, який мав відбутися шість тижнів тому, був скасований через нестачу зустрічей у його графіку.

Глава МЗС Німеччини під час зустрічі з міністром торгівлі Китаю Ваном Вентао заявив, що Китай є найважливішим торговельним партнером Німеччини.

Він наголосив, що німецький уряд хоче зберегти це і розширити далі. Водночас Вадефуль попередив, що обидві сторони повинні також обговорити питання, у яких наразі немає згоди.

"Ми виступаємо за вільну світову торгівлю. Ми виступаємо за усунення торговельних бар'єрів. Німецький уряд також виступає за чітке розуміння того, що непрямий вплив держави не призводить до порушення конкурентної рівноваги", – додав очільник зовнішньополітичного відомства Німеччини.

Після того, як Вадефуль відклав свою раніше заплановану поїздку, минулого місяця до Китаю відправився міністр фінансів Ларс Клінгбайль, ставши першим міністром нового уряду Німеччини, який відвідав цю країну. На початку наступного року очікується візит канцлера Фрідріха Мерца, хоча це ще не підтверджено.

Сам Китай, під час спілкування прем'єр-міністра Лі Цяна із Мерцом, виступив із пропозицією щодо зміцнення зв'язків із Німеччиною.