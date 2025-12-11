Назначенный премьер Чехии прилетел в Брюссель и встретился с фон дер Ляйен
Назначенный премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прибыл в Брюссель, где, в частности, у него запланирована встреча с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на České noviny.
Фон дер Ляйен поприветствовала Бабиша в здании Еврокомиссии, они пожали друг другу руки, сфотографировались вместе и пошли на переговоры.
После этого Бабиша ждет встреча с бельгийским премьером Бартом де Вевером и председателем Европейского совета Антониу Коштой.
По словам представителя Бабиша, это будут рабочие переговоры, связанные с предстоящим саммитом Европейского Союза.
Для Бабиша это первые встречи с высшими представителями ЕС после того, как президент Петр Павел назначил его на должность премьер-министра на этой неделе. Назначение всего правительства запланировано на понедельник.
Бабиш в течение последних недель давал понять, что хочет принять участие в саммите лидеров ЕС, который начнется в Брюсселе в четверг, 18 декабря.
