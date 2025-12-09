Президент Чехії призначить уряд наступного понеділка

Президент Чехії Петр Павел призначить уряд нового прем’єра Андрея Бабіша 15 грудня.

Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".

Керівник пресслужби Празького граду Віт Коларж оголосив, що президент "призначить уряд у запропонованому складі у понеділок, 15 грудня, о 9 ранку".

Перед цим у вівторок Павел офіційно призначив Бабіша прем’єром та прийняв від нього номінації на посади міністрів.

До цього списку не увійшов скандальний представник "Автомобілістів" Філіп Турек – Міністерство довкілля, яке планували йому доручити, тимчасово віддадуть під керівництво лідера "Автомобілістів", майбутнього міністра закордонних справ Петра Мачинки.

На саміті ЄС 18-19 грудня Чехію представлятиме вже Андрей Бабіш.

Також 9 грудня сотні чеських студентів вийшли на акцію протесту у Празі, Брно й Остраві проти очікуваного призначення міністром довкілля представника партії "Автомобілісти".

