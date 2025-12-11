Литва прагне підтримки ЄС та США, щоб чинити тиск на Білорусь

Литва заявила про прагнення чинити тиск на білоруський уряд за підтримки Європейського Союзу та Сполучених Штатів, щоб зупинити навалу метеокуль з контрабандою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю LRT заявила литовська прем’єрка Інга Ругігене.

Крім того, за словами очільниці уряду, Литва готова вжити національних заходів, якщо ці зусилля не дадуть результату.

Зокрема, Ругінене розповіла, що уряд розглядає можливість введення національних санкцій проти Білорусі або нове закриття кордону, але спочатку буде шукати рішення за підтримки союзників.

"Міністерство закордонних справ активно працює на рівні Європейської комісії, за повної підтримки Комісії, над новим пакетом санкцій. Я вже розмовляла зі спеціальним посланником США в Білорусі і маю намір зустрітися з ним особисто. Ми також обговоримо спільні дії з нашими стратегічними партнерами", – додала вона.

У контексті можливого закриття кордону Ругінене зазначила, що вторгнення повітряних куль були мінімальними, коли Литва закривала кордон з Білоруссю на кілька тижнів наприкінці жовтня.

Нагадаємо, 9 грудня уряд Литви оголосив надзвичайний стан на всій території країни у зв’язку з контрабандними метеозондами з Білорусі, які систематично порушують повітряний простір країни.

А на засіданні Державної ради оборони, яке відбудеться в середині грудня, обговорять, які білоруські активи, що знаходяться в Литві, можуть бути заморожені або конфісковані.

Писали, що 10 грудня посли ЄС погодили розширення санкцій проти Білорусі у зв’язку з вторгненням повітряних куль до Литви.