Литва стремится к поддержке ЕС и США, чтобы оказать давление на Беларусь

Литва заявила о стремлении оказать давление на белорусское правительство, при поддержке Европейского Союза и Соединенных Штатов, чтобы остановить нашествие метеошаров с контрабандой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью LRT заявила литовский премьер Инга Ругигене.

Кроме того, по словам главы правительства, Литва готова принять национальные меры, если эти усилия не дадут результата.

В частности, Ругинене рассказала, что правительство рассматривает возможность введения национальных санкций против Беларуси или новое закрытие границы, но сначала будет искать решение при поддержке союзников.

"Министерство иностранных дел активно работает на уровне Европейской комиссии, при полной поддержке Комиссии, над новым пакетом санкций. Я уже разговаривала со специальным посланником США в Беларуси и намерена встретиться с ним лично. Мы также обсудим совместные действия с нашими стратегическими партнерами", – добавила она.

В контексте возможного закрытия границы Ругинене отметила, что вторжения воздушных шаров были минимальными, когда Литва закрывала границу с Беларусью на несколько недель в конце октября.

Напомним, 9 декабря правительство Литвы объявило чрезвычайное положение на всей территории страны в связи с контрабандными метеозондами из Беларуси, которые систематически нарушают воздушное пространство страны.

А на заседании Государственного совета обороны, которое состоится в середине декабря, обсудят, какие белорусские активы, находящиеся в Литве, могут быть заморожены или конфискованы.

Писали, что 10 декабря послы ЕС согласовали расширение санкций против Беларуси в связи с вторжением воздушных шаров в Литву.