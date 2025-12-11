На кордоні Хорватії перекинувся човен з мігрантами: щонайменше троє загиблих

У четвер рано-вранці на річці Сава на сході Хорватії перекинувся човен з мігрантами, внаслідок чого загинули щонайменше три людини і вісім отримали поранення.

Про це повідомляє AP з посиланням на місцевих посадовців, інформує "Європейська правда".

Інцидент трапився в місті Славонський Брод, біля кордону з Боснією. Мігранти, ймовірно, намагалися перетнути річку Сава в густому тумані, коли їхній човен перекинувся.

Представник рятувальної служби розповів, що інформація про інцидент надійшла близько 5:30 ранку.

Поліція заявила, що чоловік з Боснії підозрюється в незаконному перевезенні людей. Він госпіталізований.

Національність мігрантів не уточнюється.

Мігранти потрапляють до Хорватії, країни-члена Європейського Союзу, з Боснії або Сербії. Ці країни лежать на так званому балканському сухопутному маршруті для мігрантів, що веде з Туреччини або Греції через Північну Македонію.

Нагадаємо, вихідними щонайменше 18 мігрантів загинули внаслідок перекидання надувного судна на південь від грецького острова Крит.

Нещодавно міністр міграції та притулку Греції Танос Плевріс заявив, що нові законодавчі заходи різко скоротили міграційні потоки та посилили захист грецьких та європейських кордонів.

На зустрічі міністрів внутрішніх справ Європейського Союзу у липні Греція представила свій план щодо стримування нелегальної міграції, який, зокрема, передбачає створення центрів для утримування мігрантів за межами Європи.