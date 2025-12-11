На границе Хорватии перевернулась лодка с мигрантами: по меньшей мере трое погибших

В четверг рано утром на реке Сава на востоке Хорватии перевернулась лодка с мигрантами, в результате чего погибли по меньшей мере три человека и восемь получили ранения.

Об этом сообщает AP со ссылкой на местных чиновников, информирует "Европейская правда".

Инцидент произошел в городе Славонский Брод, у границы с Боснией. Мигранты, вероятно, пытались пересечь реку Сава в густом тумане, когда их лодка перевернулась.

Представитель спасательной службы рассказал, что информация об инциденте поступила около 5:30 утра.

Полиция заявила, что мужчина из Боснии подозревается в незаконной перевозке людей. Он госпитализирован.

Национальность мигрантов не уточняется.

Мигранты попадают в Хорватию, страну-член Европейского Союза, из Боснии или Сербии. Эти страны лежат на так называемом балканском сухопутном маршруте для мигрантов, ведущем из Турции или Греции через Северную Македонию.

Напомним, на выходных по меньшей мере 18 мигрантов погибли из-за опрокидывания надувного судна к югу от греческого острова Крит.

Недавно министр миграции и убежища Греции Танос Плеврис заявил, что новые законодательные меры резко сократили миграционные потоки и усилили защиту греческих и европейских границ.

На встрече министров внутренних дел Европейского Союза в июле Греция представила свой план по сдерживанию нелегальной миграции, который, в частности, предусматривает создание центров для содержания мигрантов за пределами Европы.