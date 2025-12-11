Україна підтримала запровадження Литвою надзвичайного стану через Білорусь

У МЗС України заявили, що підтримують "дії дружньої Литви" у відповідь на постійний запуск на її територію із Білорусі повітряних куль з контрабандою.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у коментарі МЗС, оприлюдненому 11 грудня.

У міністерстві зазначили, що такі дії білоруського режиму становлять загрозу безпеці міжнародних авіаперельотів, життю та здоров’ю громадян, майну та довкіллю.

"Це черговий прояв гібридних атак режиму Лукашенка не лише проти Литви та східного флангу НАТО, але й проти держав-членів ЄС в цілому. Безперечно, Мінськ не діє самостійно. РФ надає підтримку в реалізації таких актів порушення повітряного простору Литви", – зазначили в МЗС.

У відомстві наполягли на необхідності підвищення тиску на тих, хто бере участь в агресії проти України та дестабілізує Європу, включно із запровадженням нових і доповненням існуючих індивідуальних і секторальних санкцій щодо Білорусі, її фізичних та юридичних осіб.

"Україна висловлює повну солідарність з Литвою, незмінно готова ділитися набутим під час війни досвідом, зокрема технологічними рішеннями", – додали в МЗС.

Литовський уряд вранці 9 грудня оголосив надзвичайний стан на всій території країни у зв’язку з контрабандними метеозондами з Білорусі, які систематично порушують повітряний простір країни.

Посли ЄС 10 грудня погодили розширення санкцій проти Білорусі у зв’язку з вторгненням повітряних куль до Литви.