Украина поддержала введение Литвой чрезвычайного положения из-за Беларуси

В МИД Украины заявили, что поддерживают "действия дружественной Литвы" в ответ на постоянные запуски на ее территорию из Беларуси воздушных шаров с контрабандой.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в комментарии МИД, обнародованном 11 декабря.

В министерстве отметили, что такие действия белорусского режима представляют угрозу безопасности международных авиаперелетов, жизни и здоровью граждан, имуществу и окружающей среде.

"Это очередное проявление гибридных атак режима Лукашенко не только против Литвы и восточного фланга НАТО, но и против государств-членов ЕС в целом. Бесспорно, Минск не действует самостоятельно. РФ оказывает поддержку в реализации таких актов нарушения воздушного пространства Литвы", – отметили в МИД.

В ведомстве настояли на необходимости повышения давления на тех, кто участвует в агрессии против Украины и дестабилизирует Европу, включая введение новых и дополнение существующих индивидуальных и секторальных санкций в отношении Беларуси, ее физических и юридических лиц.

"Украина выражает полную солидарность с Литвой, неизменно готова делиться приобретенным во время войны опытом, в частности технологическими решениями", – добавили в МИД.

Литовское правительство утром 9 декабря объявило чрезвычайное положение на всей территории страны в связи с контрабандными метеозондами из Беларуси, которые систематически нарушают воздушное пространство страны.

Послы ЕС 10 декабря согласовали расширение санкций против Беларуси в связи с вторжением воздушных шаров в Литву.