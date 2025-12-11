Зеленський каже, що ультиматумів від США про "мирну угоду до Різдва" не було

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона не висувала жорсткої дати, до якої президент США Дональд Трамп бажає побачити готову домовленість для припинення російсько-української війни.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав під час зустрічі з журналістами.

За словами президента, Сполучені Штати хочуть якнайшвидше побачити результат своїх дипломатичних зусиль для припинення російсько-української війни, проте не висували ультиматумів з датами.

"Якихось конкретних ультимативних рамок, дат не було. Те, що всі хочуть закінчити якомога швидше, – це факт. США хочуть швидше закінчити – ми це чуємо від них. Я думаю, що вони дійсно хотіли, а може хочуть до Різдва мати повне розуміння, де ми з цією угодою. Для нас важливий результат. Безумовно, хочеться раніше, але для нас важливий результат", – сказав Зеленський.

Нещодавно видання Financial Times з посиланням на джерела писало, що Трамп сподівається на укладення угоди "до Різдва".

Також Зеленський розповів, як виглядає "компромісне бачення" США щодо Донбасу.

Крім того, президент України заявив, що після сигналів США попросив підготувати законодавство про вибори у воєнний час.



