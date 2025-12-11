Зеленский говорит, что ультиматумов от США о "мирном соглашении до Рождества" не было

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона не выдвигала жесткой даты, к которой президент США Дональд Трамп хочет увидеть готовое соглашение для прекращения российско-украинской войны.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал во время встречи с журналистами.

По словам президента, Соединенные Штаты хотят как можно скорее увидеть результат своих дипломатических усилий по прекращению российско-украинской войны, однако не выдвигали ультиматумов с датами.

"Каких-то конкретных ультимативных рамок, дат не было. То, что все хотят закончить как можно скорее, – это факт. США хотят поскорее закончить – мы это слышим от них. Я думаю, что они действительно хотели, а может хотят к Рождеству иметь полное понимание, где мы с этим соглашением. Для нас важен результат. Безусловно, хочется раньше, но для нас важен результат", – сказал Зеленский.

Недавно издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что Трамп надеется на заключение соглашения "до Рождества".

Также Зеленский рассказал, как выглядит "компромиссное видение" США по Донбассу.

Кроме того, президент Украины заявил, что после сигналов США попросил подготовить законодательство о выборах в военное время.