Axios: Украина, европейцы и США обсудят в Париже мирный план Трампа

В субботу 13 декабря в Париже состоится встреча высокопоставленных чиновников США с представителями Украины, Франции, Германии и Великобритании для обсуждения мирного плана президента Трампа.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно изданию Axios от представителя Белого дома и украинского чиновника.

Встреча в Париже состоится после телефонного разговора в среду между Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Украина, Германия, Франция и Великобритания будут представлены на встрече своими советниками по национальной безопасности, отмечает издание, не уточняя деталей и имен. Неизвестно, будет ли присутствовать госсекретарь США Марко Рубио, который также является советником Трампа по национальной безопасности.

Три недели назад Рубио возглавлял американскую делегацию на переговорах с Украиной в Женеве, но с тех пор переговоры ведут посланник Трампа Стив Виткофф и его зять и советник Джаред Кушнер.

В четверг президент Владимир Зеленский рассказал, что "компромиссное видение" США относительно контроля над ныне подконтрольным Украине Донбассом заключается в том, что украинские войска выходят с территории Донецкой области, а российские войска туда не заходят.

Также Зеленский сообщил, что американская сторона не выдвигала жесткой даты, к которой президент США Дональд Трамп хочет увидеть готовое соглашение для прекращения российско-украинской войны.