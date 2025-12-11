Україна має шанс "блискавично" просунутись у переговорах про вступ після зняття вето Орбана

Обране ЄС рішення, що розблокувало технічний початок вступних переговорів з Україною, у перспективі дає Україні шанс швидко відкрити й закрити переговорні кластери, щойно вето Угорщини перестане бути перешкодою для офіційної процедури.

Про це йдеться у статті "ЄвроПравди" про те, як у ЄС обійшли угорське вето та розблокували рух України до вступу.

11 грудня Україні передали всі дані, які необхідні Києву для подальших технічних переговорів з Єврокомісією одразу по трьох кластерах. Це дозволяє вже зараз, не втрачаючи час, робити "домашню роботу" за кожним з них.

Понад те, Київ може навіть завершити переговори ще до подолання вето Орбана, а далі, коли угорська проблема буде вирішена – відкриття кластера та закриття його глав може бути навіть одночасним – за умови, якщо Україна на той момент вже виконає усе необхідне для цього.

"Коли угорська блокада буде знята – а я абсолютно впевнена, що це станеться – ми зможемо дуже швидко відкрити ці переговорні кластери і закрити їх, підтвердивши, що Україна готова до вступу в ЄС", – зазначає відповідальна за розширення у данському уряді Марі Б'єр.

Україна та ЄС після відкриття технічних переговорів узгодили пріоритетний план реформ з 10 пунктів, куди увійшли положення щодо антикорупції та верховенства права.

Детально про все – у статті Сергія Сидоренка "План Б" та мовчанка Орбана: як ЄС розблокував рух України до вступу та що буде далі