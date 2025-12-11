Украина имеет шанс на "молниеносный" прогресс в переговорах о членстве в ЕС после снятия вето Орбана

Принятое ЕС решение, которое разблокировало техническое начало вступительных переговоров с Украиной, в перспективе дает Украине шанс быстро открыть и закрыть переговорные кластеры, как только вето Венгрии перестанет быть препятствием для официальной процедуры.

Об этом говорится в статье "ЕвроПравды" о том, как в ЕС обошли венгерское вето и разблокировали движение Украины к вступлению.

11 декабря Украине передали все данные, необходимые Киеву для дальнейших технических переговоров с Еврокомиссией сразу по трем кластерам. Это позволяет уже сейчас, не теряя времени, делать "домашнюю работу" по каждому из них.

Более того, Киев может даже завершить переговоры еще до преодоления вето Орбана, а дальше, когда венгерская проблема будет решена – открытие кластера и закрытие его глав может быть даже одновременным – при условии, если Украина на тот момент уже выполнит все необходимое для этого.

"Когда венгерская блокада будет снята – а я абсолютно уверена, что это произойдет – мы сможем очень быстро открыть эти переговорные кластеры и закрыть их, подтвердив, что Украина готова к вступлению в ЕС", – говорит ответственная за расширение в датском правительстве Мари Бьер.

Украина и ЕС после открытия технических переговоров согласовали приоритетный план реформ из 10 пунктов, куда вошли положения по антикоррупции и верховенству права.

Подробно обо всем – в статье Сергея Сидоренко "План Б" и молчание Орбана: как ЕС разблокировал движение Украины к вступлению и что будет дальше