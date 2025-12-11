Зеленський підсумував засідання "коаліції рішучих"

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у четвер відбулось чергове засідання "коаліції рішучих", яка працює над надійними гарантіями безпеки для України.

Про це глава держави написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський наголосив, що "коаліція рішучих" – важливий формат безпекової підтримки України зараз і в майбутньому.

"Ми працюємо над тим, щоб гарантії безпеки включали серйозні компоненти європейського стримування й були надійними, і важливо, що США з нами і підтримують. Ніхто не зацікавлений у третьому вторгненні Росії", – написав президент.

Він додав, що зараз оборонна підтримка України особливо важлива, оскільки Росія атак не припиняє.

"Захисту життя має бути більше, щоб дипломатія спрацювала на справедливий мир. Дякую всім, хто допомагає", – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 8 грудня в Лондоні також відбулась онлайн-розмова з ширшим колом лідерів з "коаліції рішучих".

Зеленський у вівторок повідомив про завершення роботи на рівні радників з національної безпеки над пропозиціями України та Європи до "мирного плану".