Зеленский подвел итоги заседания "коалиции решительных"

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в четверг состоялось очередное заседание "коалиции решительных", которая работает над надежными гарантиями безопасности для Украины.

Об этом глава государства написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Зеленский подчеркнул, что "коалиция решительных" – важный формат поддержки безопасности Украины сейчас и в будущем.

"Мы работаем над тем, чтобы гарантии безопасности включали серьезные компоненты европейского сдерживания и были надежными, и важно, что США с нами и поддерживают. Никто не заинтересован в третьем вторжении России", – написал президент.

Он добавил, что сейчас оборонная поддержка Украины особенно важна, поскольку Россия атак не прекращает.

"Защиты жизни должно быть больше, чтобы дипломатия сработала на справедливый мир. Спасибо всем, кто помогает", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 8 декабря в Лондоне также состоялся онлайн-разговор с более широким кругом лидеров из "коалиции решительных".

Зеленский во вторник сообщил о завершении работы на уровне советников по национальной безопасности над предложениями Украины и Европы к "мирному плану".