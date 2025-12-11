На юге Франции произошли столкновения между десятками фермеров и правоохранителями из-за попыток последних получить доступ к ферме, где подтвердили опасное заболевание.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Днем 11 декабря десятки фермеров заблокировали дороги на подъезде к ферме в поселке у границы с Испанией, где ветеринарная служба ранее подтвердила у коров заразное заболевание – болезнь горбатой кожи, после чего решили, что все поголовье из около 200 животных нужно уничтожить.

Это первый случай в этих краях – после самой первой июньской вспышки в Савойе, на противоположном конце страны. Болезнь не заразна для людей, но может быть смертельной для скота.

Вечером в сетях появились кадры горящих баррикад и столкновений с полицией, во время которых правоохранители применяли в том числе слезоточивый газ и штурмовали баррикаду бронемашиной.

При этом префект Арьежа уверяет, что непосредственные владельцы стада дали согласие на санитарный убой, и осудил действия протестующих, которые продолжают блокировать доступ на ферму.

В префектуре Арьежа заявили, что решение об уничтожении всего поголовья является лучшим выходом в этой ситуации. Местные союзы фермеров со своей стороны настаивали на применении экспериментального протокола – сначала ограничиться забоем коров, которые уже заболели, а остальных вакцинировать и следить за ситуацией.

Стандартная инструкция предусматривает, что для предотвращения распространения болезни нужно забить всех животных из стада, где обнаружили зараженных особей, и установить 50-километровую "санитарную зону", в которой проводится вакцинация всего скота и временно запрещается его перемещение.

В Польше недавно нашли мертвого кабана с африканской чумой свиней, в правительстве не исключили, что речь идет о диверсии. Первая за 30 лет вспышка этой болезни в Испании стала большой проблемой для местных фермеров.

Как известно, птицеводы по всей Европе страдают от эпидемии птичьего гриппа. В случае выявления вспышки на зараженных фермах приходится уничтожать все поголовье. Ряд стран для сдерживания распространения болезни запретили выпускать домашнюю птицу на улицу.