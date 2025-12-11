США объявили новые санкции против родственников венесуэльского диктатора Мадуро и владельцев танкеров

Соединенные Штаты объявили новые санкции против членов семьи венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и некоторых компаний.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

11 декабря США объявили о санкциях против трех племянников жены Мадуро, а также против связанного с ним предпринимателя и шести судоходных компаний, чьи танкеры возят венесуэльскую нефть.

"Николас Мадуро и его преступные пособники в Венесуэле наводняют США наркотиками и отравляют американский народ. Под руководством президента Трампа Министерство финансов привлекает к ответственности его режим и его круг приближенных лиц", – заявил министр финансов Скотт Бессент.

Перед этим США взяли под контроль нефтяной танкер Венесуэлы, а Трамп не исключил, что США перейдут к "наземным действиям" на территории Венесуэлы.

Этому предшествовали многочисленные удары США по судам у берегов Венесуэлы, которые они считают связанными с наркоторговлей.

29 ноября Трамп заявил о "закрытии неба" над Венесуэлой и "прилегающего воздушного пространства".

