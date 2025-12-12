Трамп: США готові підтримати гарантії безпеки для України

Американський президент Дональд Трамп підтвердив намір долучитися до забезпечення безпекових гарантій Україні в рамках потенційної мирної угоди.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, цитує "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання щодо взятих зобов'язань перед європейськими партнерами про участь у миротворчих силах, повітряну підтримку та розвідку, Трамп підтвердив ці наміри.

Американський президент назвав це "безпековою угодою", яка є критично важливою для досягнення миру.

"Ми допоможемо забезпечити безпеку, бо, на мою думку, це необхідний фактор для досягнення мети", – запевнив Трамп.

Зазначимо, влітку Трамп заявив, що Вашингтон може надати повітряну підтримку в межах потенційної мирної угоди для завершення війни в Україні.

11 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що відбулась розмова з американською командою щодо гарантій безпеки для України.

Також Зеленський повідомив, що американська сторона не висувала жорсткої дати, до якої президент США бажає побачити готову домовленість для припинення російсько-української війни.