Зеленський розповів про "конструктивну розмову" з командою Трампа щодо гарантій безпеки

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у четвер відбулась розмова з американською командою щодо гарантій безпеки для України.

Про це глава держави написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами президента, зустріч була "конструктивною та глибокою".

"Від Америки були Марко Рубіо, Піт Гегсет, Стів Віткофф, Джаред Кушнер, генерали Кін і Гринкевич та Джош Груенбаум. Дякую також Марку Рютте, який представляв НАТО", – повідомив Зеленський.

Він підкреслив, що гарантії безпеки – одна з найголовніших речей для всіх подальших кроків.

"Ми вже мали негативний досвід Будапештського меморандуму. Всі памʼятають це, як і те, що Росія не раз порушувала всі інші свої зобовʼязання. Тому зараз важливо, щоб у цьому документі щодо гарантій безпеки були конкретні відповіді на те, що найбільше турбує українців: якими будуть дії партнерів, якщо Росія вирішить прийти зі своєю агресією знову", – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, було домовлено, що команди активно працюватимуть заради того, щоб найближчим часом було конкретне розуміння щодо гарантій безпеки.

Нагадаємо, у четвер Зеленський розповів, що "компромісне бачення" США щодо контролю над Донбасом полягає у створенні там "вільної економічної зони".

Також Зеленський повідомив, що американська сторона не висувала жорсткої дати, до якої президент США бажає побачити готову домовленість для припинення російсько-української війни.

У суботу 13 грудня в Парижі відбудеться зустріч високопосадовців США з представниками України, Франції, Німеччини та Великої Британії для обговорення мирного плану президента Трампа.