Фіцо попередив Кошту, що не підтримає репараційну позику для України

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що за жодних умов не підтримає пропозицію Європейської комісії щодо надання Україні репараційної позики за рахунок заморожених активів РФ, якщо ці кошти будуть спрямовані на військові потреби.

Про це він сказав під час виступу у парламенті Словаччини 11 грудня, відеозапис якого Фіцо оприлюднив у соцмережі X, пише "Європейська правда".

Фіцо заявив, що на майбутньому засіданні Європейської Ради він "не підтримає жодного рішення, яке передбачатиме фінансування військових витрат України".

Відтак він написав лист до президента Європейської Ради Антоніу Кошти.

Прем'єр-міністр Словаччини стверджує, що "політика миру", яку він "послідовно відстоює", нібито "не дозволяє йому голосувати за продовження військового конфлікту". На його думку, виділення "десятків мільярдів" євро на витрати Києва "призводить до продовження війни".

"Не кажучи вже про те, що використання заморожених російських активів може безпосередньо поставити під загрозу мирні зусилля США, які безпосередньо розраховують на використання цих ресурсів для відбудови України", – заявив він.

Голова словацького уряду акцентував, що "не шукає жодних виправдань: фінансових чи юридичних". Також він заявив, що "не виправдовує ризики", пов'язані з використанням заморожених активів РФ.

"А також той факт, що нинішня складна фінансова ситуація Словаччини не дозволяє нам брати участь у планах Європейської комісії щодо покриття військових витрат України", – сказав він.

Водночас Фіцо зауважив, що Братислава "є надійним та солідарним партнером" Києва й допомагає "в багатьох сферах гуманітарної діяльності", зокрема – із прийомом українських біженців.

Також словацький прем'єр заявив, що його країна експортує в Україну енергоносії, організовує спільні урядові зустрічі та готова продовжувати цю роботу на двосторонньому рівні.

"Ми постачаємо їй електроенергію та навіть газ через реверсний потік, попри те, що саме українське політичне керівництво завдало нам значних фінансових збитків, ухваливши рішення про припинення транзиту газу територією України", – написав Фіцо Кошті.

На останок він запевнив президента Європейської ради, що Братислава "є прихильником" вступу України до ЄС.

"Європейська правда" нещодавно повідомляла, що в ЄС мають намір в прискореному порядку ухвалити закон про безстрокове блокування російських активів, щоб не допустити вето з боку угорського прем'єра Віктора Орбана.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн 3 грудня оголосила два рішення щодо фінансування України у 2026-2027 роках, одне з них пропонує використати кошти від заморожених російських активів у ЄС для надання Україні "репараційної позики".

Ще до оголошення нової пропозиції Бельгія назвала її категорично неприйнятною.

А премʼєр-міністр Бельгії Барт Де Вевер не виключає юридичних заходів, якщо Єврокомісія схвалить неприйнятний для його країни план з використання заморожених активів РФ.

Більше за темою у статті кореспондентки "Європейської правди" у Брюсселі: ЄС шукає гроші для Києва. Чому Бельгія "блокує" фінансування України за рахунок активів РФ