Фицо предупредил Кошту, что не поддержит репарационный заем для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ни при каких условиях не поддержит предложение Европейской комиссии о предоставлении Украине репарационного займа за счет замороженных активов РФ, если эти средства будут направлены на военные нужды.

Об этом он сказал во время выступления в парламенте Словакии 11 декабря, видеозапись которого Фицо обнародовал в соцсети X, пишет "Европейская правда".

Фицо заявил, что на предстоящем заседании Европейского Совета он "не поддержит ни одного решения, которое будет предусматривать финансирование военных расходов Украины".

Поэтому он написал письмо президенту Европейского Совета Антониу Коште.

Премьер-министр Словакии утверждает, что "политика мира", которую он "последовательно отстаивает", якобы "не позволяет ему голосовать за продолжение военного конфликта". По его мнению, выделение "десятков миллиардов" евро на расходы Киева "приводит к продолжению войны".

"Не говоря уже о том, что использование замороженных российских активов может непосредственно поставить под угрозу мирные усилия США, которые непосредственно рассчитывают на использование этих ресурсов для восстановления Украины", – заявил он.

Глава словацкого правительства подчеркнул, что "не ищет никаких оправданий: финансовых или юридических". Также он заявил, что "не оправдывает риски", связанные с использованием замороженных активов РФ.

"А также тот факт, что нынешняя сложная финансовая ситуация Словакии не позволяет нам участвовать в планах Европейской комиссии по покрытию военных расходов Украины", – сказал он.

В то же время Фицо отметил, что Братислава "является надежным и солидарным партнером" Киева и помогает "во многих сферах гуманитарной деятельности", в частности – с приемом украинских беженцев.

Также словацкий премьер заявил, что его страна экспортирует в Украину энергоносители, организует совместные правительственные встречи и готова продолжать эту работу на двустороннем уровне.

"Мы поставляем ей электроэнергию и даже газ через реверсный поток, несмотря на то, что именно украинское политическое руководство нанесло нам значительные финансовые убытки, приняв решение о прекращении транзита газа по территории Украины", – написал Фицо Кошти.

В заключение он заверил президента Европейского совета, что Братислава "является сторонником" вступления Украины в ЕС.

"Европейская правда" недавно сообщала, что в ЕС намерены в ускоренном порядке принять закон о бессрочной блокировке российских активов, чтобы не допустить вето со стороны венгерского премьера Виктора Орбана.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен 3 декабря объявила два решения о финансировании Украины в 2026-2027 годах, одно из них предлагает использовать средства от замороженных российских активов в ЕС для предоставления Украине "репарационного займа".

Еще до объявления нового предложения Бельгия назвала его категорически неприемлемым.

А премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер не исключает юридических мер, если Еврокомиссия одобрит неприемлемый для его страны план по использованию замороженных активов РФ.

