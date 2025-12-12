У Британії розробляють плани з підготовки країни до можливого початку війни

Молодший міністр у справах ветеранів Британії Алістер Карнс заявив, що Велика Британія "швидко розробляє" плани з підготовки всієї країни до можливого початку війни.

Його слова цитує Sky News, передає "Європейська правда".

Підкреслюючи роль, яку цивільне населення має відіграти у великому конфлікті, Карнс зазначив, що армія, флот і повітряні сили реагують на кризи, але "суспільство, промисловість і економіка виграють війни".

"Тінь війни знову стукає у двері Європи. Це реальність. Ми маємо бути готові її відвернути", – сказав він.

Вказуючи на загрозу, британський міністр зазначив, що рівень ворожої розвідувальної діяльності – такої як шпигунство, хакерство та фізичні погрози – проти її збройних сил та Міністерства оборони за останній рік зріс більш ніж на 50 %.

Вважається, що головними винуватцями є Росія, Китай, Іран та Північна Корея.

Відтак уряд створює нову контррозвідувальну службу для посилення своєї здатності виявляти та перешкоджати розвідувальним операціям ворожих держав.

Уряд Британії також вжив заходів для посилення розвідувальних можливостей Міністерства оборони, об'єднавши різні розвідувальні підрозділи армії, флоту та повітряних сил, а також розвідку Міністерства оборони в нову організацію під назвою "Військова розвідка".

На запитання журналістів до Карнса, чи вважає він, що потрібно зробити більше, щоб поінформувати британське населення про жертви, які їм, можливо, доведеться принести у разі війни, він відповів: "Зараз між нами (Міністерством оборони), Кабінетом міністрів і всім суспільством ведеться велика робота, щоб зрозуміти, що означає конфлікт, і яка роль кожного в суспільстві, якщо ми вступимо у війну і будемо готуватися до війни".

Карнс наголосив, що мова йде не лише про розгортання військових, а й про захист кожного сантиметра території.

"Ця робота триває зараз, вона швидко розвивається. Ми маємо діяти якомога швидше, щоб переконатися, що це підкріплено", – наголосив він.

Як зазначається, раніше Велика Британія мала комплексний план переходу від миру до війни під назвою "Військова книга уряду". Вона містила інструкції для всіх верств суспільства, від армії та поліції до шкіл, лікарень і навіть художніх галерей.

Однак, як пише британський мовник, ця величезна система підготовки, утримання якої було дорогим, була відкладена після закінчення холодної війни.

Відтак коментарі Карнса вказують на те, що сучасна версія цієї доктрини може повернутися. За його словами, ключовим вважається інформування громадськості про мінливу реальність ситуації з безпекою.

Молодший міністр у справах ветеранів Британії зазначив, що багато людей у Великій Британії не бачать, не чують і не відчувають небезпеки, навіть попри те, що війна Росії в Україні триває, впливаючи на вартість палива.

"Ми маємо донести це до людей, щоб вони розуміли, не для того, щоб їх налякати, а щоб бути реалістичними і розуміти, звідки походять ці загрози і чому оборона та підхід, що охоплює все суспільство, є такими важливими", – підсумував він.

Зазначимо, нещодавно Карнс заявив, що армія країни буде знищена "від шести місяців до року" в разі великої війни.

Британська сухопутна армія є найменшою за чисельністю з 1700-х років, хоча заступник начальника британського оборонного штабу Роб Магован минулого місяця наполягав на тому, що "якщо британську армію попросять воювати сьогодні вночі, вона буде воювати сьогодні вночі".

Раніше стало відомо, що Британія утилізує п'ять військових кораблів та понад десять військових вертольотів та безпілотників у рамках програми зі скорочення витрат. Зараз Велика Британія проводить Стратегічний огляд оборони.